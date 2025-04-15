Внесение украинским лидером Владимиром Зеленским проекта о продлении военного положения на Украине является «плевком» в сторону президента США Дональда Трампа, пытающегося решить конфликт. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира», — подчеркнул он.

Зеленский намерением продлить военное положение на Украине также стремится стать главой коалиции стран, которые выступают против Трампа, считает Дмитрук.

15 апреля Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

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По информации журналистов, власти планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В случае принятия законопроекты должны вступить в силу с 9 мая 2025 года.

12 апреля член Верховной рады Украины Ярослав Железняк рассказал, что депутаты собираются продлить срок действия военного положения и мобилизации уже в ближайшее время. Законодатели намерены принять решение 16-18 апреля, уточнил он.