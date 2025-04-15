Китайцы посоветовали НАТО заранее "готовить гробы" в Арктике

Читатели китайского портала Tencent эмоционально отреагировали на новость о том, что британская разведка назвала развиваемый Россией и Китаем арктический маршрут Суэцким каналом XXI-го века. В ней говорится, что страны НАТО с опаской наблюдают за развитием этого маршрута — они видят в нем угрозу для своей «глобальной стратегии».

Как сообщает «МК», один из пользователей отметил, что президент США Дональд Трамп уже готовится к будущим спорам по поводу арктического маршрута.

Другой читатель написал, что если Запад выступает против, значит Китай «поступает правильно», когда развивает этот проект. Третий комментатор добавил, что Москва и Пекин не испугаются каких-либо угроз своему сотрудничеству.

Также дискуссия развернулась вокруг возможного конфликта будущего, который произойдет в Арктике.