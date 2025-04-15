Вскрылись причины призыва Залужного "умирать и убивать"

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев прокомментировал слова экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что украинцы, вставшие на путь вооруженной борьбы, должны принять два важных решения о готовности "умирать и убивать" на фронте.

"Залужный напоминает о себе", - высказал мнение Царев в интервью порталу News.ru.

Он добавил, что одновременно бывший главком "столбит за собой поляну" среди украинских сторонников продолжения конфликта.

По словам Царева, такие алармистские заявления нравятся "сторонникам партии войны".

Ранее украинский Телеграм-канал "Политика страны" опубликовал видео заявления Залужного на встрече со студентами Украинской школы управления, в котором он отметил, что нужно принять решение "не испугаться умереть", но этого мало и надо быть готовым "убивать".