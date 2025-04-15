Реальный Сайлент Хилл: появились пугающие кадры песчаной бури в Ираке

По югу Ирака пронеслась песчаная буря, а в соцсетях появились пугающие кадры природного катаклизма, передает Readovka.

По некоторым данным, более 1800 человек обратились за медицинской помощью из-за трудностей с дыханием. Пешеходы пытаются защищать себя масками, чтобы не задохнуться.

Кроме того, пыльная буря вызвала проблемы в транспортной системе страны. Из-за плохой видимости были временно закрыты международный аэропорт Басры и воздушная гавань в Наджафе. Рейсы перенаправлялись в столицу Ирака. Также стихия стала причиной перебоев в электроснабжении в нескольких южных провинциях. Как уточняется, шторм движется с востока Саудовской Аравии и юго-запада Ирака.