От Гермионы до волчицы: как сейчас выглядит Эмма Уотсон

Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 года в Париже, в семье английских адвокатов. После развода родителей вместе с мамой и младшим братом Алексом Эмма вернулась в Британию в город Оксфорд.

На театральную сцену будущая звезда впервые поднялась еще в младшей школе, где играла в детском драмкружке. Руководительница Эммы разглядела в девочке талант и предложила ей попробовать себя в кастинге на роль Гермионы в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Уотсон прошла 8 прослушиваний и получила одобрение от самой Джоан Роулинг. Так началась ее кинокарьера, которая на протяжении многих лет была переплетена с легендарной франшизой о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Творческую свободу Эмма Уотсон получила только в 2011 году и сразу же изменила имидж, ошарашив поклонников новой стрижкой «пикси». С 2012 по 2019 годы она снялась в нескольких серьезных фильмах, все дальше и дальше отходя от образа Гермионы. Последней работой актрисы стала роль Мег Марч в новой экранизации фильма «Маленькие женщины», получившего высокие оценки кинокритиков.

В реальной жизни Уотсон все чаще стала привлекать к себе внимание своей женственностью и сексуальностью. В мае 2013 года актриса появилась на обложке мужского журнала GQ в образе Джулии Робертс из фильма «Красотка», а также снялась обнаженной для проекта Natural Beauty фотографа и активиста Джеймса Хьюстона, призванном привлечь внимание к защите природы, об этом пишет TheVoiceMag.ru.

Помимо фотографий Эммы, в сети и прессе также активно обсуждались любовные романы звезды. За двадцать лет партнерами Уотсон становились пятнадцать разных мужчин. В 2024 году Эмме приписывали роман с давним знакомым по университету Кираном Брауном.

Помимо работы в кино, Уотсон несколько раз привлекала внимание общественности своими высказываниями о неравенстве полов. В сентябре 2014 года актриса выступила в штаб-квартире ООН с речью, в которой призвала чаще привлекать мужчин к феминистскому движению и совместной борьбе за равноправие полов.

Как сейчас выглядит Гермиона Грейнджер — в галерее «Рамблера».