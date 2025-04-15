От Гермионы до волчицы: как сейчас выглядит Эмма Уотсон

Александр Котлеткин
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Эмма Уотсон во время премьеры фильма "Гарри Поттер и Тайная комната", 2002 год
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Эмма Уотсон во время премьеры фильма "Гарри Поттер и Тайная комната", 2002 год 
© globallookpress.com
Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана", 2004 год
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Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана", 2004 год 
© globallookpress.com
Эмма Уотсон в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти", 2010 год
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Эмма Уотсон в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти", 2010 год 
© globallookpress.com
Эмма Уотсон в 2020 году
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Эмма Уотсон в 2020 году 
© legion-media.ru

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Эмма Уотсон на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA, 2022 год
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Эмма Уотсон на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA, 2022 год 
© Zuma/TACC
Эмма Уотсон на премьере фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти", 2010 год
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Эмма Уотсон на премьере фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти", 2010 год 
© globallookpress.com
Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон
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Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон
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Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон
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Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон 
© Соцсети

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Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон
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Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон
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Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон
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Фотографии из соцсетей Эммы Уотсон 
© Соцсети

Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 года в Париже, в семье английских адвокатов. После развода родителей вместе с мамой и младшим братом Алексом Эмма вернулась в Британию в город Оксфорд.

На театральную сцену будущая звезда впервые поднялась еще в младшей школе, где играла в детском драмкружке. Руководительница Эммы разглядела в девочке талант и предложила ей попробовать себя в кастинге на роль Гермионы в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Уотсон прошла 8 прослушиваний и получила одобрение от самой Джоан Роулинг. Так началась ее кинокарьера, которая на протяжении многих лет была переплетена с легендарной франшизой о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Творческую свободу Эмма Уотсон получила только в 2011 году и сразу же изменила имидж, ошарашив поклонников новой стрижкой «пикси». С 2012 по 2019 годы она снялась в нескольких серьезных фильмах, все дальше и дальше отходя от образа Гермионы. Последней работой актрисы стала роль Мег Марч в новой экранизации фильма «Маленькие женщины», получившего высокие оценки кинокритиков.

В реальной жизни Уотсон все чаще стала привлекать к себе внимание своей женственностью и сексуальностью. В мае 2013 года актриса появилась на обложке мужского журнала GQ в образе Джулии Робертс из фильма «Красотка», а также снялась обнаженной для проекта Natural Beauty фотографа и активиста Джеймса Хьюстона, призванном привлечь внимание к защите природы, об этом пишет TheVoiceMag.ru.

Помимо фотографий Эммы, в сети и прессе также активно обсуждались любовные романы звезды. За двадцать лет партнерами Уотсон становились пятнадцать разных мужчин. В 2024 году Эмме приписывали роман с давним знакомым по университету Кираном Брауном.

Помимо работы в кино, Уотсон несколько раз привлекала внимание общественности своими высказываниями о неравенстве полов. В сентябре 2014 года актриса выступила в штаб-квартире ООН с речью, в которой призвала чаще привлекать мужчин к феминистскому движению и совместной борьбе за равноправие полов.

Как сейчас выглядит Гермиона Грейнджер — в галерее «Рамблера».

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