Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал недавнее заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о новых форматах партнерства Вашингтона и Москвы.

Ранее Уиткофф в эфире канала Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей. Он подчеркнул, что коммерческое сотрудничество может привести к значительному укреплению мира в регионе, и отметил, что в настоящее время существует возможность для достижения важного соглашения.

Понятно, что экономический компонент – это неотъемлемый элемент двусторонних отношений стран, не только России и США, но и всех остальных. При этом нужно отметить, что в настоящее время между Россией и США практически отсутствует экономическая взаимозависимость. Товарооборот между странами мизерный. За всю историю отношений сторон он не выходил за рамки 35 млрд долларов, а в 2024 году он сократился до 3,5 млрд долларов. Поэтому сейчас Вашингтон заинтересован в развитии экономических отношений с Москвой. Как отмечал [глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)] Кирилл Дмитриев, из-за санкционной вендетты в отношении России американские компании потеряли порядка 300 млрд долларов потенциальной прибыли. Но очевидно, что в условиях, когда США ведут торговые войны с Китаем, с Европой, да и со всем остальным миром, им интересен российский рынок. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Заявление Уиткоффа о новых формах отношений США и России отражает подход американского президента Дональда Трампа к решению задач, подчеркнул эксперт. Он добавил, что Москва и Вашингтон могут развивать экономические связи по многим направлениям.

«Так, [президент РФ] Владимир Путин ранее отмечал, что Россия богата редкоземельными металлами, а Трамп сейчас думает о них до маниакальности. Абсолютным лидером по добыче, производству и поставкам редкоземельных металлов на мировой рынок в настоящее время является Китай. А это противник США. Так что Россия может многое предложить США и по этому, и по ряду других направлений. Но проблема тут в другом. Она заключается в том, что после распада Советского Союза США рассматривали Россию как противника, как источник угрозы. Поэтому Вашингтон и не развивал экономические отношения с Москвой, а, наоборот, усиливал давление. Тут можно вспомнить и расширение НАТО на восток, и выход США из договора по ПРО, и многое другое», - сказал он.

Вместе с тем Блохин отметил, что проводимая Трампом политика свидетельствует об изменении подхода США к вопросам экономического сотрудничества с Россией.

«А недавнее заявление Уиткоффа о новых формах партнерства лишь подтверждает радикальное изменение подхода США к экономическим связям с РФ. Можно вспомнить, что при Джо Байдене в Вашингтоне говорилось о нанесении России стратегического поражения на Украине, а при Трампе там говорится о решении украинского вопроса. Однако тут важно, станет ли попытка изменения политики в отношении России долгосрочным явлением. Если, условно говоря, через четыре года в Белый дом придет представитель демократов, то это может привести к новой холодной войне», - заключил специалист.

Ранее в Кремле раскрыли подробности встречи Путина с Уиткоффом.