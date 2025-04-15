Зеленский отправил в отставку главу региона после удара по Сумам

Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, правительство поддержало решение.

Как отмечают журналисты, 14 апреля Артюх в своем комментарии фактически подтвердил, что в момент ракетного удара в здании проходило награждение военных.

По информации Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.

При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

"Зеленский уволил главу Сумской ОВА Владимира Артюха. Решение поддержало правительство", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее украинские власти заявляли, что в результате удара по Сумам погиб заместитель командира 26 артиллерийской бригады ВСУ полковник Юлий Юла.