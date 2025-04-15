Полицейские в Финляндии начали забастовку

Yle: в Финляндии началась первая за 50 лет забастовка полицейских
Полицейские в Финляндии устроили первую за 50 лет забастовку, которая продлится двое суток.
Как сообщает Yle, она вызвана застопорившимися переговорами об условиях труда и пройдёт на территории области Уусимаа на юге страны.
«Все отделения полиции в Западной Уусимаа будут закрыты... Заявления о правонарушениях нельзя будет подать в участке лично. Также пункты находок будут закрыты. Заявления на предоставление убежища или временной защиты не будут приниматься», — говорится в публикации.
Кроме того, отменены записи на приём в эти дни, а также будет приостановлена выдача разрешений и лицензий.
Ранее власти в Британии обратились к армии из-за забастовок мусорщиков.
В The Independent писали, что в Бирмингеме из-за забастовки мусорщиков появились огромные крысы.
Кроме того, расплодились крысы на строящейся в Британии АЭС Hinkley Point C.