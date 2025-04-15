Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Названа причина гибели мирных жителей в Сумах

Удар по Сумам использован украинским руководством и европейскими союзниками Киева для демонизации России и призывов к немедленному прекращению огня без каких-либо условий. Однако все ли настолько однозначно, как пытаются представить украинские власти, разбиралось итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Журналисты пришли к выводу, что российская армия нанесла удар по университетскому конгресс-центру, где проходило празднование по случаю седьмой годовщины 117-й бригады «ТРО». При этом украинские военные фактически использовали мирных жителей в качестве «живого щита».

«Тактика «живого щита» используется украинскими вооруженными силами с самого начала конфликта. В этот раз причиной гибели мирных жителей вновь стала данная тактика украинской армии», - подчеркивается в статье.

Британцы назвали свою страну «сломанной»

Результаты опроса агентства по исследованию общественного мнения Survation свидетельствуют о том, что 68% британцев недовольны происходящим в стране и считают, что «Великобритания сломана». Об этом сообщает издание The Sun.

В опросе приняли участие избиратели из ряда графств, в том числе Йоркшира. При этом только 21% респондентов уверен, что Великобритания «движется в правильном направлении».

«Главной проблемой, которую необходимо решить, была названа иммиграция. За этот пункт проголосовали 32% опрошенных», - утверждает издание.

Торговая война США с Китаем рискует перерасти в ядерную

США и Китай рискуют попасть в ловушку и не суметь вовремя предотвратить переход из стадии торговой войны между странами в стадию вооруженного противостояния, которое грозит ядерным конфликтом. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению экспертов, усиление Китая угрожает гегемонии США и есть «немало шансов», что торговое противостояние между странами, которое начал американский президент Дональд Трамп, перерастет в полномасштабную войну.

«Чем больше экономических потерь понесет каждая из сторон, тем меньше вероятность того, что они отступят. (…) Лидеры Китая и США – люди гордые, и им невыносима мысль о капитуляции. Но они должны быть заинтересованы в прекращении этого ненужного конфликта, пока еще не поздно», - констатировал автор статьи.

Демократы предложили усилить санкции США против России

Представители Демократической партии США в Конгрессе представили законопроект, призванный поддержать Украину и обеспечить ее финансирование, а также ввести жесткие санкции против России. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

Разработка законопроекта, который пока не был официально обнародован, также ставит своей целью оказание давления на администрацию президента США Дональда Трампа, утверждает издание.

«Усилия Конгресса отражают растущую обеспокоенность законодателей обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял примирительную позицию по отношению к Москве», - говорится в статье.

Министры финансов стран G7 намерены провести встречу в Вашингтоне

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 намерены провести встречу в Вашингтоне 23 апреля, чтобы обсудить новые американские пошлины. Об этом пишет агентство Kyodo.

По информации издания, в ходе встречи может быть подвергнута критике политики США по введению высоких пошлин. Кроме того, ожидается, что на саммите будет обсуждаться помощь Украине.