Несколько тюрем во Франции подверглись скоординированным нападениям

В ночь на вторник несколько тюрем во Франции подверглись нападению криминальных группировок, которые использовали оружие и поджигали автомобили, сообщил телеканал BFMTV.

Тюрьмы в Валенсии, Тулоне, Нантере подверглись в ночь на вторник скоординированным нападениям. На территориях тюрем поджигалии автомобилей и звучала стрельба, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на минюст Франции.

В Люине (Буш-дю-Рон) автомобили были сожжены на парковке тюрьмы, как и в Валансе (Дром), где, по данным минюста, человек на скутере поджег автомобили перед пенитенциарным заведением. В Тулоне (Вар) в ворота тюрьмы несколько раз выстрелили.

Также в Марселе подожгли несколько автомобилей на улице в 13-м округе.

Рядом с повреждениями были нанесены надписи «DDFM» и «DDPM». По данным пенитенциарных профсоюзов, в течение нескольких дней возле тюремных учреждений были обнаружены сгоревшие автомобили.

Источники считают, что нападения спланированы и являются ответом на создание тюрем строгого режима и ужесточение борьбы властей с наркотрафиком.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, число заключенных в тюрьмах Франции достигло рекордных 81 599 человек, что превышает максимальную загруженность системы на 19 тыс. мест. В ряде учреждений заполненность превышает 200%, что вынуждает тысячи людей спать на полу.