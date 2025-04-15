Тряска Пашиняна в парламенте попала на видео

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна затрясло во время выступления в парламенте. Видео тряски главы армянского правительства публикует в Telegram издание «Minval».

«Это сцена из фантастического фильма: представитель оппозиции берет голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы? С ума сойти!» — заявляет с трибуны премьер, размахивая руками.

Отмечается, что причиной тряски Пашиняна стали претензии парламентской оппозиции в отношении бюджетной политики правительства.

Во время выступления Пашинян также объявил о готовности подписать мир с Азербайджаном. Он также предложил распустить созданную в период первой Карабахской войны Минскую группу по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку.