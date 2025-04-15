Уиткофф назвал ключ к миру на Украине

Московский Комсомолец

Ключ к заключению соглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий, но урегулирование конфликта мирным путем этим не ограничивается. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, сообщает Fox News.

Уиткофф назвал ключ к миру на Украине
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«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно подразумевает гораздо большее. Есть протоколы безопасности. Нет НАТО, пятой статьи НАТО», - поделился подробностями он.

Спецпосланник Трампа отметил, что в этом вопросе много деталей и это сложная ситуация, в основе которой лежат некоторые реальные проблемы, происходящие между двумя странами.

Уиткофф не уточнил, о каких конкретно территориях шла речь, но, по всей вероятности, он имел в виду Крым, ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Комментируя прошедшую в Санкт-Петербурге встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, Уиткофф также подчеркнул, что в рамках урегулирования вооруженного противостояния появилась возможность оказаться «на грани чего-то важного для всего мира».

Кроме того, по словам спецпредставителя Трампа, глава российского государства в ходе встречи обратился к США с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине. По информации Уиткоффа, переговорщикам потребовалось определенное время, чтобы к этому прийти.

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