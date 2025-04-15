Уиткофф назвал ключ к миру на Украине

Ключ к заключению соглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий, но урегулирование конфликта мирным путем этим не ограничивается. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, сообщает Fox News.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно подразумевает гораздо большее. Есть протоколы безопасности. Нет НАТО, пятой статьи НАТО», - поделился подробностями он.

Спецпосланник Трампа отметил, что в этом вопросе много деталей и это сложная ситуация, в основе которой лежат некоторые реальные проблемы, происходящие между двумя странами.

Уиткофф не уточнил, о каких конкретно территориях шла речь, но, по всей вероятности, он имел в виду Крым, ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Комментируя прошедшую в Санкт-Петербурге встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, Уиткофф также подчеркнул, что в рамках урегулирования вооруженного противостояния появилась возможность оказаться «на грани чего-то важного для всего мира».

Кроме того, по словам спецпредставителя Трампа, глава российского государства в ходе встречи обратился к США с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине. По информации Уиткоффа, переговорщикам потребовалось определенное время, чтобы к этому прийти.