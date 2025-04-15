Украинский посол в Лондоне и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил перед студентами на открытии Украинской школы управления и призвал тех, кто присоединится к вооруженной борьбе, быть готовыми не только умереть, но и убивать. Об этом сообщает «КП».

По мнению Залужного, украинские солдаты должны принять «два важных решения». Одно из них — «не бояться умереть», а значит «быть готовым к самопожертвованию».

«Но умереть за Украину и свой народ — этого недостаточно. Нужно принять второе решение — быть готовым убить», — добавил экс-главком ВСУ.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Залужный занимает пост посла в Великобритании, имея плохое знание английского языка. Отмечалось, что во время очередного выступления перед британскими коллегами он смог лишь с трех попыток выговорить слово «цивилизованный» (civilized).

Напомним, что в ноябре 2024 года Залужный в ходе встречи с украинскими военными, которые проходили обучение в Восточной Англии, также говорил, что конфликт становится все более жестоким и почти не оставляет шансов на выживание.