Лукашенко пригласил президента Зимбабве посетить Беларусь

Приглашение посетить в мае текущего года с официальным визитом Беларусь передано от Александра Лукашенко президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Эту информацию накануне подтвердили во внешнеполитическом ведомстве РБ по итогам переговоров, которые провел в этой африканской стране глава МИД Максим Рыженков.

Глава Зимбабве "с благодарностью принял предложение, подтвердив готовность к визиту", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча с президентом африканского государства, констатирует МИД, стала центральным политическим событием дня. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра РБ Виктором Каранкевичем обсудила с партнерами также программу двустороннего сотрудничества, включая реализацию третьей фазы программы механизации сельского хозяйства с использованием белорусской техники.

Стороны подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, важность координации в противодействии внешнему санкционному давлению, взаимную поддержку на международных площадках, а также теплые личные контакты с белорусским лидером.

Эммерсон Мнангагва попросил передать Лукашенко наилучшие пожелания и выразил уверенность в успехе предстоящей встречи в Беларуси.