В Турции высказались о переговорах России и Украины по Черному морю

Переговоры России и Украины по безопасности в Черном море в Анкаре не запланированы. Об этом заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Мы постоянно находимся в координации со сторонами по вопросам безопасности на Черном море», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого телеканал CNN Türk сообщил, что переговоры могут состояться на фоне уже прекращенного огня. Стороны обсудят меры, которые будут способствовать поддержанию мира в Черном море. Состоятся переговоры должны 15-16 апреля в Анкаре в штабе ВМС Турции.

Отмечалось, что в ней примут участие военные представители иностранных государств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 марта Россия и США договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты. Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию.