Мишель Обама хочет уехать из США на фоне слухов о разводе

Бывшая первая леди США Мишель Обама хочет переехать на некоторое время в Европу на фоне слухов о разводе с Бараком Обамой. Об этом сообщает издание The Sun.

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Инсайдер из окружения пары заявил, что Мишель Обама с подросткового возраста мечтает пожить за пределами США. По словам собеседника издания, бизнесвумен думает о переезде в Европу, поскольку там ее не будут беспокоить журналисты и папарацци.

«Насладиться эспрессо на террасе, съесть пирожные, прогуляться по улицам как обычный человек и не привлекать к себе внимания, а также уйти от всех софитов — вот цель, которую она хотела бы достичь в ближайшее время. Она любит Францию, Италию, Испанию, Грецию — все эти средиземноморские страны, где темп жизни медленнее и все проще», — поделился инсайдер.

Источник уточнил, что Мишель Обама хотела бы уехать из США на несколько месяцев. При этом неизвестно, будет ли экс-президент Америки сопровождать свою жену.

В марте Барак Обама спровоцировал слухи о расставании с супругой. Политик появился на публике без Мишель. Экс-президент США сидел на корте вместе с владельцем «Клипперс» Стивом Балмером и его женой Конни Снайдер. Обама отлично провел время, наблюдая за тем, как «Клипперс» обыгрывают «Детройт Пистонс» со счетом 123–115 на стадионе Intuit Dome в Инглвуде. Поклонники предположили, что Мишель и Барак Обама расстались.