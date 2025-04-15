Зеленский раскрыл участников встречи по безопасности в Черном море

В Турции сегодня проходит встреча представителей Украины, Франции, Британии и Турции по безопасности в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

По его словам, таких встреч «коалиции желающих» уже было несколько. Издание отмечает, что на нынешних переговорах нет России.

Ранее в Анкаре началась двухдневная встреча по безопасности в Черном море под эгидой минобороны Турции. СМИ отмечали, что Россия на ней не присутствует.

До этого Зеленский положительно оценил ход переговоров с США о сделке по недрам. Он добавил, что детали нового проекта сделки будут раскрыты лишь по завершению технических переговоров.