Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны. Об этом стало известно во вторник, 15 апреля.Уточняется, что продление будет до 6 августа, передает ТАСС.Украинские власти запретили проведение выборов во время военного положения. В связи с этим кресло президента Украины может перейти к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Об этом заявил политолог Георгий Федоров. По его мнению, выборы президента в стране могут пройти уже в мае. Также на пост президента страны может претендовать Юлия Тимошенко.
Социолог Алексей Фирсов ранее заявил, что приемлемым для России кандидатом на пост президента Украины был бы прагматик, способный заручиться поддержкой избирателей.
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный стал главным соперником украинского президента Владимира Зеленского на потенциальных выборах главы государства. По данным западных СМИ, уже сейчас за него проголосовала бы большая часть армии.