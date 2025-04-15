Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны. Об этом стало известно во вторник, 15 апреля.Уточняется, что продление будет до 6 августа, передает ТАСС.Украинские власти запретили проведение выборов во время военного положения. В связи с этим кресло президента Украины может перейти к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку. Об этом заявил политолог Георгий Федоров. По его мнению, выборы президента в стране могут пройти уже в мае. Также на пост президента страны может претендовать Юлия Тимошенко.

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Социолог Алексей Фирсов ранее заявил, что приемлемым для России кандидатом на пост президента Украины был бы прагматик, способный заручиться поддержкой избирателей.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный стал главным соперником украинского президента Владимира Зеленского на потенциальных выборах главы государства. По данным западных СМИ, уже сейчас за него проголосовала бы большая часть армии.