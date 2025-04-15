Вэнс отреагировал на выпады Зеленского в адрес США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «непродуктивной риторикой» и «абсурдом» выпады Владимира Зеленского в адрес США. Об этом он сказал в интервью для портала UnHerd.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что Вашингтон придерживается «теплой тональности диалога» с Москвой в ущерб Киеву. По мнению украинского политика, в Штатах отсутствует единая позиция в поддержке Киева.

«Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить (американскому. — Прим. ред.) правительству, которое в настоящее время сохраняет все его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким-либо образом на стороне русских. <…> Это очевидно непродуктивно», — заявил Вэнс.

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Отметим, что после выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии. По мнению американского лидера, компания политически предвзята и должна понести за это ответственность.