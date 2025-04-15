Глава МИД Киргизии заявил о выдвижении ультиматумов России

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в московской бане. Его слова о последствиях задержания десятка киргизов в российской столице и влиянии этого на отношения Москвы и Бишкека передает агентство «АкиPress».

Так Кулубаев ответил на заявление местного депутата о том, что «России не нужны трудовые мигранты из Кыргызстана».

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