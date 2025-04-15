На Западе резко отреагировали на слова Трампа о Зеленском

Ирландский журналист Чей Боуз в социальных сетях сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не выносит главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Трамп терпеть не может Зеленского», - отметил Боуз.

Таким образом журналист отреагировал на высказывание Трампа в адрес Зеленского о том, что тот постоянно стремится к получению нового вооружения.

Напомним, ранее Трамп в общении с прессой прокомментировал прогресс в урегулировании украинского конфликта. По словам американского лидера, в настоящее время урегулирование идет хорошо.

Трамп добавил, что в ближайшее время по этому вопросу «будут новости».