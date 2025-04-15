В Сербии студенты заблокировали здание главного госканала

В столице Сербии — Белграде студенты заблокировали вход к зданию госканала «Радио и телевидение Сербии» (РТС). Об этом сообщается на официальном сайте РТС.

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«Со вчерашнего вечера студенты блокируют входы в здания Радио и телевидения Сербии в Белграде (...) где установили палатку, а также (...) нанесли граффити на входы в здания», — говорится в сообщении госканала.

Сообщается также, что основные требования студентов это предоставления места в Органе регулирования электронных средств массовой информации Сербии или закрытие РТС.