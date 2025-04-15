Канадская журналистка Ева Бартлет попросила российское гражданство у главы России Владимира Путина. Женщина продолжительное время работала в Сирии и секторе Газа.

В 2019 году Бартлет посетила Крым — она хотела узнать, что думают местные жители по поводу своего присоединения к России.

Позже она направилась на Донбасс, который часто подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этой поездке журналистка собирала материалы о многочисленных преступлениях украинской армии.

Из-за работы в России Бартлет многие осудили — она попала в базу «Миротворец», а украинцы, проживающие в Канаде, начали писать ей угрозы.

При этом в канадских медиа ей также не помогли — они сделали свои выводы на основании украинского сайта, после чего пытались всячески опорочить ее имя.

— На своей родине я больше не чувствую себя в безопасности, — утверждает журналистка.

Из-за сложившейся ситуации в 2021 году Бартлет приняла решение остаться в России — она поселилась в Подмосковье, где все еще продолжает рассказывать о ситуации на Донбассе и о преступлениях ВСУ в своем блоге.

— Я хочу донести до иностранной аудитории российскую точку зрения на события, в том числе на Украине, и попробовать искоренить тотальную русофобию, — подытожила она в интервью РИА Новости.

Недавно итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди, работающий в России и освещающий события в зоне специальной военной операции, также получил российское гражданство.