В США оценили стоимость покупки Гренландии

Приобретение властями США Гренландии может стоить более 2,2 миллиарда долларов. Такую оценку дало издание Newsweek.

Журнал обращает внимание на то, что в 1946 году бывший американский президент Гарри Трумэн предложил Дании 100 миллионов долларов золотом за остров. В пересчете на современные деньги это предложение составило бы около 1,6 миллиарда долларов.

Подчеркивается, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждается вопрос об увеличении размера субсидий, которые Гренландия получает от Дании. Речь идет о сумме, превышающей 600 миллионов долларов в год. Это дополнение к оценке, указанной выше. Субсидии необходимо будет предоставлять на ежегодной основе.

Трамп неоднократно высказывался о намерении США установить контроль над арктическим островом. В конце марта он заявил, что Вашингтон намерен получить Гренландию. В том же месяце президент опубликовал видео, в котором подчеркивалось, что США обеспечивали безопасность Гренландии в прошлом столетии и готовы сделать это снова в свете новых вызовов, в том числе со стороны России и Китая.

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Ранее датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что президент США Дональд Трамп «зашел слишком далеко» в своих притязаниях на Гренландию. По мнению Поульсена, нет смысла обсуждать, захватят ли США в конечном итоге Гренландию тем или иным образом. Он подчеркнул, что «вообще не хочет вдаваться в эти гипотетические рассуждения».