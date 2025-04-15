Пока вы спали: 17-й пакет санкций против РФ и возможные затраты ЕС на Украину

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Скандальный рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям, пишут СМИ

Скандальный рэп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy, в суде Нью-Йорка отказался признавать вину по новым обвинениям в рамках дела о торговле людьми и сексуальных преступлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

"Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям", - пишет издание.

В Венгрии подсчитали возможные затраты ЕС на Украину

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что полная интеграция Украины в Евросоюз обойдется примерно в €2,5 трлн и поглотит ресурсы, необходимые для решения других неотложных задач. Об этом политик рассказал во время выступления в Будапеште на экономической конференции Money Talks 25, организованной порталом деловой информации Economx, пишет ТАСС.

"Полная интеграция Украины, растянутая на несколько лет, потребует примерно €2,5 трлн, что в 12 раз превышает бюджет ЕС этого года", - приводит агентство слова Орбана.

Он отметил, что затраты на восстановление Украины также будут огромными. По самым скромным оценкам, они составят €500 млрд, а по данным украинских источников, до €1 трлн.

Каллас: ЕС готовит 17-й пакет санкций против РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз готовит 17-й пакет санкций в отношении России из-за конфликта на Украине. Его планируют согласовать в мае, сообщает ТАСС.

"Ясно, что мы работаем над 17-м пакетом санкций, который включит теневой флот и другие элементы, чтобы внести в повестку Совета ЕС в мае", - сказала Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Она также отметила, что, по ее мнению, "необходимо ввести как можно более мощный пакет санкций".

Штат Флорида первым в США переименовал Мексиканский залив в Залив Америки

Штат Флорида стала первым штатом США, который поменял название Мексиканского залива в Залив Америки. Губернатор штата Рон Десантис подписал закон об официальном переименовании этого топонима на официальном уровне, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт законодательного органа.

"Законопроект номер 575... и... законопроект номер 549... были подписаны губернатором Флориды Роном Десантисом. Эти законопроекты переименовывают Мексиканский залив в Залив Америки в правовых актах Флориды и правительстве штата", - говорится в пресс-релизе.

Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка

Президент Аргентины Хавьер Милей считает, что лидерами нового миропорядка будут Россия, США и Китай, а Европе предстоит тяжелая борьба, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Neura.

"Мы видим, что мир сейчас перестраивается. Мировой порядок, который мы знали после Второй мировой войны, сейчас мертв", — сказал глава государства в интервью.

По мнению президента Аргентины мировой порядок будет выглядеть так: США возглавляет Америку, Россия — Евразию, а Китай — Азию в той части, которую не возглавляет Россия.