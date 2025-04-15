В Европе предположили, что Китай и Россия объединятся в торговой войне против Трампа

Президент США Дональд Трамп не ввел торговые пошлины против России, этим, основываясь на хороших двусторонних отношениях с российской стороной, может воспользоваться Китай. Об это сообщил Newsweek.

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«Углубление этих отношений вызывает у некоторых западных аналитиков опасения, что Китай может использовать отсутствие пошлин на Россию для перенаправления или ребрендинга товаров, предназначенных для Соединенных Штатов», — говорится в материале.

Отмечается, что на данный момент российско-китайские отношения продолжают улучшаться.

Названы последствия для России от торговой войны между США и КНР

Так, двусторонняя торговля достигла рекордных 244,8 млрд долларов в 2024 году (рост на 19%). Также Пекин закупает российскую нефть и газ по сниженным ценам и экспортирует технологии двойного назначения. При этом чиновники в США и Европы неоднократно обвиняли китайские компании в поддержке военно-промышленного комплекса РФ.

При этом зарубежные СМИ ранее сообщали, что торговая война Трампа против КНР обречена на провал. Среди причин подобного: готовность Пекина к экономическому противостоянию. Также многие лидеры западных стран начали осознавать, что экономические аргументы администрации американского главы являются лишь видимостью.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на регулярном брифинге заявлял, что власти страны готовы координировать действия с Евросоюзом, чтобы сообща отстаивать правила справедливой международной торговли. Так, Пекин стремится к беспроигрышному сотрудничеству для всех участников рынка и к усилению открытости.