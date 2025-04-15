Спецпосланник Трампа сообщил, что переговоры по Украине «на грани чего-то важного»

В переговорах по Украине появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле, заявил в интервью Fox News спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — отметил политик.

Лавров высказался о статусе соглашения России и США по Украине

Кроме того, Уиткофф выразил уверенность в возможности перестройки отношений между Россией и США.

При этом в The Wall Street Journal утверждали, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Кит Келлог, а также ряд высокопоставленных помощников президента США советуют Дональду Трампу занять более жёсткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине.