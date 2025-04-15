WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Кит Келлог, а также ряд высокопоставленных помощников президента США советуют Дональду Трампу занять более жёсткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal, уточняя, что данные заявления Трампа пока не убедили.

Кроме того, уточняется, что группа американских чиновников посоветовала главе Белого дома соблюдать «большую осторожность» при ведении дел с президентом России Владимиром Путиным.

В Конгрессе США предложили ввести жесткие санкции против России

При этом издание отмечает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США в отношении России, поддерживают его стремление положить конец украинскому конфликту.

Рубио ранее заявил, что конгресс США будет настаивать на введении новых антироссийских санкций.

Келлог, в свою очередь, отмечал, что новые американские санкции могут быть нацелены на российские замороженные активы.