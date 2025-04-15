WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жёсткую позицию по России

RT на русском

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Кит Келлог, а также ряд высокопоставленных помощников президента США советуют Дональду Трампу занять более жёсткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal, уточняя, что данные заявления Трампа пока не убедили.

WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жесткую позицию по России
© globallookpress.com

Кроме того, уточняется, что группа американских чиновников посоветовала главе Белого дома соблюдать «большую осторожность» при ведении дел с президентом России Владимиром Путиным.

В Конгрессе США предложили ввести жесткие санкции против России

При этом издание отмечает, что даже те советники Трампа, которые выступают за ужесточение позиции США в отношении России, поддерживают его стремление положить конец украинскому конфликту.

Рубио ранее заявил, что конгресс США будет настаивать на введении новых антироссийских санкций.

Келлог, в свою очередь, отмечал, что новые американские санкции могут быть нацелены на российские замороженные активы.

В мире