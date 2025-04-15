ЦРУ исправило статью с данными о гибели советских солдат от НЛО

На днях представители ЦРУ рассекретили документ, в котором описывается предполагаемое нападение инопланетян на советских солдат. Как пишет Fox News, Советская армия якобы уничтожила НЛО, который пролетал над военный объектом в Сибири. Следом существа, прибывшие на борту, выбрались из обломков, объединились в сферу и испустили яркий свет, который превратил солдат в каменные статуи. Живыми остались только двое.

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Опубликованная информация получила резонанс, но найти первоначальный документ ни пользователям, ни журналистам уже не удалось. ЦРУ отредактировали текст. Теперь в нём есть уточнение, что информацию перепечатали из газеты 1993 годов. Кроме того, представители управления подчеркнули, что документ не является официальным.

К слову, на прошлой неделе российские пилоты доложили о встрече с НЛО недалеко от Москвы. А ранее неопознанное небесное тело упало в Иркутской области: видео.