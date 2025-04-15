В Конгрессе США предложили ввести жесткие санкции против России

Представители Демократической партии США в Палате представителей Конгресса предложили ужесточить санкции против России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что в представленном демократами законопроекте содержатся не только положения о «введении жестких санкций» против РФ, но и пункт о выделении денег Украине на «безопасность и восстановление». Автором проекта стал старший демократ комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс.

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Как указано в сообщении, данный законопроект призван надавить на администрацию президента США Дональда Трампа. Даже в случае, если документ не будет принят, некоторые его положения могут войти в двухпартийный законопроект по Украине.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас назвала сроки принятия нового пакета санкций против России. По ее словам, его могут принять на встрече министров иностранных дел стран ЕС в мае.