Заявление президента США Дональда Трампа о виновных в конфликте на Украине стало огромным шагом навстречу России. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что американский лидер возложил ответственность за начало боевых действий на президента России Владимира Путина, его украинского коллегу Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена.

Трамп дал ответ на вопрос о дедлайне для Путина

«В России это кажется ударом по России. Но, учитывая, что весь западный мир три года воет в тысячи глоток, что во всем виноват Путин и только Путин, то получается, что оценка Трампа — огромный шаг навстречу России», — считает Марков.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и Байден позволили начаться конфликту. По его словам, было множество способов предотвратить военную конфронтацию.