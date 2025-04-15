Трамп дал ответ на вопрос о дедлайне для Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ранее опубликованную информацию, что он установил российскому лидеру Владимиру Путину дедлайн для прекращения конфликта на Украине. Он заявил, что противостояния нужно было избежать, передает канал C-SPAN.

«Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен. Я не знаю, компетентен ли он. У нас была тяжелая встреча с этим парнем здесь. Он просто продолжал просить все больше и больше. Эту войну никогда не следовало допускать», — заявил Трамп.

Трамп выразил уверенность в слове Путина

Опубликованные ранее в ряде СМИ сообщения о том, что Трамп предъявил Путину ультиматум по прекращению огня на Украине, оказались вырванными из контекста. На деле он не делал подобных заявлений, а уклонился от прямого ответа, переложив ответственность за происходящее на Зеленского и Байдена. Сам же фейк распространили украинские telegram-каналы, пишет RT.