Трамп намерен вдвое сократить бюджет Госдепа

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует практически вдвое сократить бюджет Государственного департамента США. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Согласно меморандуму, распространенному на прошлой неделе, общее финансирование Госдепартамента и остатков Агентства США по международному развитию (USAID) предлагается сократить почти на 50%, до $28,4 млрд. Это на $27 млрд меньше суммы, утвержденной конгрессом на 2025 год.

Эти меры коснутся финансирования не только самого Госдепа, но и взносов в ООН и НАТО.

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Сокращение финансирования гуманитарной помощи, глобального здравоохранения и международных организаций будет особенно значительным. Более того, бюджетные ассигнования на международные организации планируется урезать почти на 90%, фактически прекратив финансирование миротворческих операций, ООН, НАТО и еще 20 международных организаций, за исключением нескольких, таких как МАГАТЭ и ИКАО.

В то же время в предложенном бюджете сохраняются традиционные гранты на развитие вооруженных сил союзников в размере $5,1 млрд, включая Израиль и Египет.

В конце марта ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) провело массовые увольнения в штаб-квартире Института мира США.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.