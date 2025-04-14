В Британии началось нашествие шершней-убийц

На острове Джерси в Великобритании началось нашествие шершней-убийц. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что на острове массово расплодились опасные азиатские шершни Vespa velutina. В данный момент их популяция оценивается как «достигшая критического масштаба» — 260 маток, хотя еще в прошлом сезоне их было всего 26.

Как рассказал основатель организации по уничтожению вредителей Jersey Asian Hornet Group Джон Де Картерет, такой рост численности может быть вызван аномально теплой весной в Британии. При этом, главную опасность шершни представляют для медоносных пчел, которые являются основой их пропитания.

«Для шершней это все равно что шведский стол: они атакуют семьи, уничтожая до 90 тысяч особей за сезон», — рассказал член Британской ассоциации пчеловодов пояснил Ян Кэмпбелл.

Он также добавил, что всего одно гнездо Vespa velutina в 2-3 тысячи особей может уничтожить более 11 кг пчел — это критически большие объемы для биосферы.

Чтобы исправить ситуацию с шершнями, власти Великобритании объявили на насекомых настоящую охоту — местных жителей попросили отмечать встречи с шершнями в специальном приложении, чтобы специалисты могли отслеживать их распространение.