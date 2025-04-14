Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за главы Украины Владимира Зеленского. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

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Таким образом он прокомментировал недавнее заявление американского лидера о вине Зеленского в начале конфликта на Украине. По словам Трампа, украинский президент, а также экс-глава США Джо Байден, позволили конфронтации начаться, что стало «чудовищной ошибкой».

В Верховной Раде сочли слова Трампа поводом для разрыва дипломатических отношений с США. Депутат Марьяна Безуглая отметила, что сейчас Вашингтон является союзником Москвы.