В США поинтересовались, готовы ли немцы снова расчищать Берлин от обломков

ФРГ может столкнуться с серьезными последствиями, если отправит на Украину крылатые ракеты Taurus, предупредил американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки ракет ВСУ Украине при согласовании с европейскими партнерами.

«Немцы снова хотят расчищать Берлин от обломков и пепла? И как именно будут запускаться ракеты Taurus? Насколько я помню, ни самолеты советской разработки, ни истребители F-16 не могут нести и запускать Taurus», — поинтересовался аналитик.

Напомним, что дискуссия о возможных поставках ракет этого типа идет на протяжении трех лет. По словам экспертов, Владимир Зеленский неоднократно просил включить дальнобойные ракеты в состав пакетов военной помощи, власти Германии в ответ заявляли, что отправка Taurus на Украину исключена.

Ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил, что для наведения Taurus на цель необходимо привлечение специалистов из Бундесвера, что может вылиться в прямое столкновение Берлина с Москвой.