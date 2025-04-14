Зеленский высказался об обещании Трампа закончить конфликт за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда поддерживал стремление главы США Дональда Трампа завершить конфликт за 24 часа.

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Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

«Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро. Сам призыв — "давайте закончим войну за 24 часа", саму атмосферу, мы поддерживали, потому что мы хотели завершить войну», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что Украина не оказывала давление на США, поскольку понимала, «с кем имеет дело».

Трамп рассказал, о чем постоянно просит Зеленский

Ранее Трамп объяснил сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа. По словам американского лидера, на самом деле он имел в виду, что хочет «уладить этот вопрос».