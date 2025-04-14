Названа сумма, в которую США обойдется покупка Гренландии

Американское издание Newsweek подсчитало, во сколько Вашингтону обойдется покупка Гренландии у Дании.

Согласно подсчетам, общая цена острова может превысить 2,2 миллиарда долларов. При этом, в эту сумму входит лишь первоначальный взнос — в последующем США придется ежегодно платить Дании еще более 600 миллионов долларов.

Отмечается, что такое число было получено с учетом того, что в 1946 году бывший президент США Гарри Труман уже предлагал Дании выкупить остров. Как подчеркнули в Newsweek, при подсчете они учли инфляцию, а также предложение президента США Дональда Трампа о ежегодных выплатах.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что хочет купить Гренландию для усиления влияния США.