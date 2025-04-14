Трамп планирует сократить бюджет Госдепа почти наполовину

Аксинья Кравченко

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить бюджет Госдепа почти наполовину. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутреннюю записку.

Трамп планирует сократить бюджет Госдепа почти наполовину
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В ней говорится, что сокращения бюджета, предложенные ранее Управлением административно-бюджетной политики на следующий финансовый год, составят 28,4 миллиарда долларов на всю деятельность Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID). Это на 27 миллиардов долларов или 48% меньше, чем одобренный Конгрессом уровень финансирования на 2025 год. Кроме того в записке указывается, что USAID станет частью департамента.

«Гуманитарная помощь сократится на 54%, глобальное финансирование здравоохранения — на 55%, а поддержка международных организаций — почти на 90%. Это включает в себя полное прекращение финансирования ООН, НАТО и 20 других организаций. При этом целевые взносы в ряд других организаций, включая Международное агентство по атомной энергии и Международное управление гражданской авиации, останутся. В меморандуме также идет речь о полном сокращении финансирования международных миротворческих миссий», — говорится в тексте.

Кроме того администрация Трампа предлагает закрыть часть подразделений и все образовательные и культурные программы, включая программу Фулбрайта, спонсирующую обмен между США и другими странами.

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