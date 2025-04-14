Трамп планирует сократить бюджет Госдепа почти наполовину

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить бюджет Госдепа почти наполовину. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутреннюю записку.

В ней говорится, что сокращения бюджета, предложенные ранее Управлением административно-бюджетной политики на следующий финансовый год, составят 28,4 миллиарда долларов на всю деятельность Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID). Это на 27 миллиардов долларов или 48% меньше, чем одобренный Конгрессом уровень финансирования на 2025 год. Кроме того в записке указывается, что USAID станет частью департамента.

«Гуманитарная помощь сократится на 54%, глобальное финансирование здравоохранения — на 55%, а поддержка международных организаций — почти на 90%. Это включает в себя полное прекращение финансирования ООН, НАТО и 20 других организаций. При этом целевые взносы в ряд других организаций, включая Международное агентство по атомной энергии и Международное управление гражданской авиации, останутся. В меморандуме также идет речь о полном сокращении финансирования международных миротворческих миссий», — говорится в тексте.

Кроме того администрация Трампа предлагает закрыть часть подразделений и все образовательные и культурные программы, включая программу Фулбрайта, спонсирующую обмен между США и другими странами.