Неизвестные вывернули столбы с флагами Украины в литовском городе Мажейкяй

В литовском городе Мажейкяй были повреждены четыре флагштока с украинскими флагами. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Инцидент произошел накануне, недалеко от костела святого Франциска Ассизского.

«Зафиксирован акт вандализма: столбы, на которых размещались флаги Украины, были вывернуты», — пояснил представитель местного самоуправления.

По данным газеты, флагштоки не были вкопаны в землю, а лишь закреплены на каменных плитах мостовой. Вместе с тем, злоумышленники не тронули расположенные по соседству флагштоки с государственными флагами Литвы.

Правоохранители начали расследование инцидента, произошедшего практически в центре города.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года неизвестные в литовском Юрбаркасе сбросили на землю флаги Украины, которые были прикреплены к стволам деревьев в парке.