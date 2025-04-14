Президент Украины Владимир Зеленский захотел обмануть президента США Дональда Трампа после удара по Сумам.

План украинского лидера в интервью Sputnik раскрыл бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Запад не может продолжать поддержку Украины. Владимир Зеленский использует удар по украинским войскам в Сумах в отчаянной попытке получить больше поддержки», — сказал эксперт.

По его словам, Запад серьезно истощен и «почти разорен» после долгой помощи Киеву. Джонсон подчеркнул, что план Зеленского, скорее всего, не сработает.

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Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни не согласился со словами Трампа, заявившего, что удар по Сумам был нанесен по ошибке.