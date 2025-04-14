Ватикан признал архитектора Гауди досточтимым Cлугой Божьим

Андрей Дуванов

Ватикан признал испанского архитектора Антонио Гауди досточтимым Cлугой Божьим. Об этом сообщает Vatican News.

Ватикан признал архитектора Гауди досточтимым Cлугой Божьим
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Отмечается, что такое решение принял Папа Франциск. Священнослужитель признал «героические добродетели» Гауди, как автора базилики Саграда Фамилия в Барселоне. Кроме того, в Ватикане также напомнили, что при жизни архитектор ставил себе цель «приближать людей к Богу» своими творениями.

«Папа Франциск уполномочил Департамент по прославлению святых, в лице его префекта кардинала Марчелло Семераро, признать героические добродетели мирянина Антонио Гауди, посвятившего жизнь строительству базилики Саграда Фамилия», — сообщает издание.

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