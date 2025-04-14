Ватикан признал архитектора Гауди досточтимым Cлугой Божьим

Ватикан признал испанского архитектора Антонио Гауди досточтимым Cлугой Божьим. Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что такое решение принял Папа Франциск. Священнослужитель признал «героические добродетели» Гауди, как автора базилики Саграда Фамилия в Барселоне. Кроме того, в Ватикане также напомнили, что при жизни архитектор ставил себе цель «приближать людей к Богу» своими творениями.

«Папа Франциск уполномочил Департамент по прославлению святых, в лице его префекта кардинала Марчелло Семераро, признать героические добродетели мирянина Антонио Гауди, посвятившего жизнь строительству базилики Саграда Фамилия», — сообщает издание.

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