Politico: Зеленский предложил европейским лидерам приехать в Киев 9 мая

Владимир Зеленский предложил европейским лидерам приехать в Киев 9 мая в качестве «противовеса» параду Победы в Москве, пишет Politico.

«(Украинские власти. — RT) пригласили высокопоставленных европейских чиновников 9 мая в Киев в качестве демонстрации дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада... в Москве», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что Зеленский хотел бы принять лидеров «коалиции желающих» в мае, чтобы «определить гарантии безопасности» для Украины после возможного прекращения огня.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС не приветствуют участие стран — кандидатов на членство в объединении в параде 9 Мая в Москве.