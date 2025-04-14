Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы намерена продолжать конфликт и не заинтересована в мире, в связи с чем призвал Запад к усилению давления на Москву. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, «в Москве сейчас не боятся». Зеленский считает, что без давления со стороны союзников Киева боевые действия будут продолжаться, поскольку это якобы «российская государственная привычка».

«Мир нужен, и должен быть длительным. Именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и которые могут восстановить мир», — утверждает Зеленский.

В Раде сделали неожиданное заявление о США и Зеленском

До этого Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией, заявив, что Киев «не может доверять» Москве. Вместе с тем Зеленский заявил, что считает неправильным стремление США остаться нейтральными в конфликте. По мнению украинского лидера, в Соединенных Штатах при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы».