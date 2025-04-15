На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»

Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

Украинские Telegram-каналы распространили ложную информацию, указывая, что президент США якобы установил дедлайн для российского лидера по прекращению огня на Украине, передает RT.

На официальной трансляции из Белого дома, которую вел C-SPAN, действительно прозвучал вопрос от журналиста по поводу возможного дедлайна, однако Трамп не дал утвердительного ответа на этот вопрос.

В эфире не прозвучали никакие заявления или подтверждения о подобных сроках со стороны президента США.

Ни российская, ни американская стороны не подтвердили наличие какого-либо дедлайна на официальном уровне.

Ранее сообщалось: Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

Тем временем в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.