С прибавленьицем! Newsweek одарил Россию Западноевропейским федеральным округом

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Американский журнал Newsweek опубликовал карту «раздела мира», согласно которой многие страны в будущем могут быть разделены на сферы влияния США, России и Китая.

Newsweek одарил Россию Западноевропейским федеральным округом
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В материале подчеркивается, что обращение американского президента Дональда Трампа к российскому коллеге с предложением о завершении конфликта на Украине происходит на фоне «глобальной шахматной партии», в которой лидеры РФ и США борются за сферы влияния, в то время как и Китай стремится усилить свою роль в начавшемся процессе.

По версии Newsweek, в сферу влияния России могут войти почти все европейские страны, а также Турция и Закавказье, Китай же может взять под контроль Юго-Восточную Азию, а также Индию, Пакистан и Японию. США достается меньше всех: Канада, Мексика со странами Центральной Америки и Гренландия.

При этом Средняя Азия, Ближний Восток, африканские страны, Австралия и страны Южной Америки не отнесены в статье ни к одной из сторон.

Авторы также ссылаются на высказывание заместителя директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Веселы Черневой, в котором проводится параллель между урегулированием конфликта на Украине и Ялтинской конференцией 1945 года, ознаменовавшей новое послевоенное устройство мира.

То есть Украину, по сути, с Третьим рейхом сравнили? Не много ли чести? Да и о какой «Ялте» вообще может идти речь в нынешних условиях? Так хоть фантазировали бы реалистично: Россия возьмет под контроль всю Европу с Турцией, а КитайЯпонию с Индией. Смешно же. Или это уже истерика глобалистов?

– Это откровенный троллинг Трампа, – уверен военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

– Дескать, вот к чему приведёт его внешняя политика. К полному разгрому влияния США в мире.

СП»: «Newsweek пишет о некоей «глобальной шахматной партии», в которой лидеры борются за сферы влияния. На, чем основано это утверждение?

– Такая шахматная партия идёт не десятилетиями даже, уже несколько веков. Кто-то усиливается, кто-то ослабевает. Иногда резко. Сейчас понятно, что больше всех недовольны своим местом в мировой политике Китай и Россия. Неудивительно, что они хотят это исправить и подвинуть доминирующую роль Запада.

СП»: Согласно версии Newsweek, в сферу влияния России могут войти почти все европейские страны, включая Турцию и закавказские государства. Разве Россия потянула бы такой груз, даже если бы ей кто предложил?

– Это больше пугалки, конечно. Влияние в Европе России надо возвращать поступательно. Сначала постсоветское пространство, потом Восточная Европа. Это процесс на десятилетия вперёд.

СП»: А Китай потянул бы всю Юго-Восточную Азию, тем более ещё Индию, Пакистан и Японию?

– Тоже пугалки, но если без Индии, то это может быть более быстрым и реалистичным, чем то, о чём мы говорили в предыдущем вопросе.

Азиатско-Тихоокеанский регион Китай однозначно видит в зоне своего доминирующего влияния. Исходя из этого и будет выстраивать свою внешнюю политику в ближайшие годы.

СП»: А чего Америке так мало оставили?

– Ну, это отсыл к внешнеполитическим заявлениям Трампа и первого, и нынешнего срока. Он приоритетом всегда называл Америку. Только теперь он мало говорит про южную часть континента, кроме Панамского канала. И перевёл внимание на Гренландию, держа в уме Арктику.

СП»: При этом Средняя Азия, Ближний Восток, африканские страны, Австралия и страны Южной Америки не отнесены на иллюстрации ни к одной из сторон. А чего так? Они никому не нужны?

– За них обязательно продолжится борьба между США, ЕС, Россией и КНР. Но поскольку материал Newsweek носит откровенно пропагандистский характер, то в такие «мелочи», как Африка, предпочли не углубляться.

«СП»: Журнал также проводит параллель между урегулированием конфликта на Украине и Ялтинской конференцией 1945 года, ознаменовавшей новое послевоенное устройство мира. На сколько можно проводить такие параллели?

– По сути от того, чем закончится конфликт на Украине, и зависит дальнейший ход мировых геополитических процессов. Новая Ялта, конечно, назрела, но кто какое место займёт за её столом, будет зависеть от того, кто как выйдет из этого конфликта.

И прежде всего это касается России. Без нашей победы в СВО никакой новой Ялты не будет, или по крайней мере Россия достойной роли в ней играть не будет.

– Борьба за сферы влияния шла во все времена, это нормально, – убежден политолог Всеволод Шимов.

– Собственно, конфликт на Украине – это тоже результат борьбы за сферы влияния. Никакая глобализация отменить это оказалась не способна.

Другой вопрос – то, что нарисовано на этой карте, во многом полет больной фантазии, а не отражение реального соотношения сил.

СП»: Как бы вы оценили предложенную карту?

– Конечно, это бред. Это напоминает анекдот про еврея, любившего читать антисемитские газеты, потому что в них евреи представляются самым могущественным народом. Так и здесь, авторы зачем-то во много раз преувеличивают возможности России.

Та же Турция – вполне самостоятельный игрок и, более того, весьма опасный геополитический конкурент для России. То же самое касается и ЕС, возможности которого недооценивать не стоит. То же самое и с Китаем, авторы безосновательно намного преувеличивают его возможности.

СП»: А чего Америке так мало оставили? Типа при Трампе экспансионистская политика США окончена?

– Насколько можно судить, Трамп действительно сосредоточен в первую очередь на североамериканском материке как геополитическом плацдарме США. Впрочем, Южную Америку Вашингтон тоже без внимания не оставит.

СП»: В любом случае – ждет ли нас новая Ялта?

– Ялтинская конференция – это результат Второй Мировой войны, где СССР буквально кровью доказал свое право определять новое мироустройство, и западные союзники были вынуждены это признать. Сейчас ситуация совершенно иная. Российские войска не стоят на дымящихся руинах Берлина, а «бодаются» с ВСУ под Покровском, поэтому все параллели с Ялтой выглядят притянутыми за уши.

СП»: При чем тут вообще Украина? Насколько серьезной в итоге может оказаться ее роль? Может ли завершение конфликта привести к тектоническим изменениям на карте мира, да и ждать ли завершения в обозримой будущем?

– Мир становится менее гегемонистским и более многополярным, но я не думаю, что можно говорить о каком-то глобальном переустройстве. Сейчас просто нет силы, которая могла бы навязать какое-то радикальное изменение мироустройства.

Политическая карта мира, конечно, будет меняться – это постоянный процесс, нерушимых «вечных» границ не существуют. Но, вероятно, это будут локальные, точечные изменения. Те же изменения границ на Украине значимы для нас и для украинцев, но для большей части мира в общем-то все равно, чей Крым или Херсон.

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