Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что установил России дедлайн по прекращению огня на Украине. Об этом пишет портал C-SPAN.

Накануне западные СМИ сообщили, что США рассчитывают заключить сделку к 20 апреля, когда православные и католики празднуют Пасху, или к 30 апреля, когда пройдет 100 дней со вступления Трампа в должность президента.

Журналисты пояснили, что если Вашингтону не удастся добиться полного перемирия к концу месяца, американская администрация введет против России новые санкции.

«Я установил дедлайн по прекращению огня для [президента России Владимира] Путина», — отметил Трамп.

Трамп заявил об ожидании «очень хороших предложений» по Украине

Ранее американский лидер сообщил, что у него есть «психологический дедлайн» для заключения перемирия. Вместе с тем, точную дату он не посчитал нужным назвать.