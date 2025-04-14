Трамп анонсировал пошлины на фармацевтические препараты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени введет пошлины на импорт фармацевтических препаратов. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает ввести пошлины на импортные фармацевтические препараты в скором времени», — говорится в тексте.

Ранее президент США сообщил о планах ввести торговые пошлины на продукцию полупроводниковой отрасли на следующей неделе. При этом Трамп отметил, что в отношении некоторых компаний в этой отрасли намерен «действовать гибко».