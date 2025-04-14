Принц Гарри намекнул принцу Уильяму на желание помириться

Принц Гарри, переехавший в Америку сын короля Великобритании Карла III, дал понять брату, принцу Уильяму, что хочет с ним помириться. Об этом пишет Express.

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Принц Гарри, герцог Сассекский, приехал в Великобританию на судебное заседание по вопросу возвращения ему и его семье королевской охраны, которая спонсируется британскими налогоплательщиками. Он провел несколько дней в Лондоне и остановился в отеле Coworth Park, расположенном недалеко от Аскота, в графстве Беркшир.

Этот пятизвездочный отель находится менее чем в 20 минутах езды от коттеджа «Аделаида», где живут принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Герцог Сассекский не встретился с братом, пока был на родине, но близкие друзья утверждают, что он выбрал это место, чтобы протянуть Уильяму «оливковую ветвь». Они считают, что так он намекнул, что желает примирения.

«Решение о месте проживания, которое было передано Уильяму и Кейт через службы безопасности, рассматривалось как потенциальный жест примирения после стольких лет разрыва. Гарри действительно стремится восстановить отношения или хотя бы возобновить диалог», — сообщил неназванный источник.

В 2020 году принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками.

В частности, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в 2021 году принц Гарри с супругой заявили, что некий член королевской семьи допустил расистские высказывания в их адрес. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей. В частности, он рассказал о драках с братом.

Ранее принц Гарри назвал лишение его охраны на время пребывания в Великобритании способом давления не только на него, но и на супругу Меган Маркл. Он описал это решение как «трудно переносимое».