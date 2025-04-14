Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты.

«Он всегда стремится к приобретению ракет», — сказал Трамп журналистам.

Таким образом он прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев готов заплатить США за новые ЗРК Patriot.

Трамп обратился с призывом к России

«Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам ракеты», — добавил американский лидер.

Ранее Трамп обвинил Владимира Зеленского и экс-президента США Джо Байдена в том, что они «проделали ужасную работу», которая привела к началу военных действий на Украине.